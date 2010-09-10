Сообщение zevc » 42 минуты назад

Здравствуйте! У нас есть производственный ангар, в котором несколько лет не делали ремонт. Подскажите, к кому я могу обратиться по поводу ремонта производственных помещений? Хочется, чтобы рабочим было комфортно и безопасно работать.