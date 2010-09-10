Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! У нас есть производственный ангар, в котором несколько лет не делали ремонт. Подскажите, к кому я могу обратиться по поводу ремонта производственных помещений? Хочется, чтобы рабочим было комфортно и безопасно работать.
Re: Подскажите
Добрый день, по поводу ремонту производственных помещений я вам рекомендую обращаться в специализированную компанию. Например, вот эта компания https://arago.by/Uslugi/remont-proizvod ... meshhenij/ занимается ремонтом. Свою деятельность ведет уже давно и знает, как сделать ремонт экономично, качественно с соблюдением всех условий и правил. Мы сами в эту компанию пару лет назад обращались. У нас есть цех по производству межкомнатных дверей. Так они нам за короткий срок смогли сделать ремонт, с учетом всех наших требований. Нам очень понравилось, что ремонт оказался качественный. Но самое главное, что все сроки ремонта были соблюдены. Поэтому если вам нужен хороший ремонт рекомендую обратиться в эту компанию.
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