Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1987
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:34

Здравствуйте! У нас есть производственный ангар, в котором несколько лет не делали ремонт. Подскажите, к кому я могу обратиться по поводу ремонта производственных помещений? Хочется, чтобы рабочим было комфортно и безопасно работать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1983
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:13

Добрый день, по поводу ремонту производственных помещений я вам рекомендую обращаться в специализированную компанию. Например, вот эта компания https://arago.by/Uslugi/remont-proizvod ... meshhenij/ занимается ремонтом. Свою деятельность ведет уже давно и знает, как сделать ремонт экономично, качественно с соблюдением всех условий и правил. Мы сами в эту компанию пару лет назад обращались. У нас есть цех по производству межкомнатных дверей. Так они нам за короткий срок смогли сделать ремонт, с учетом всех наших требований. Нам очень понравилось, что ремонт оказался качественный. Но самое главное, что все сроки ремонта были соблюдены. Поэтому если вам нужен хороший ремонт рекомендую обратиться в эту компанию.
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