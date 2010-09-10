Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1987
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:34

Скажите, а сейчас вообще как-то медикаментозным способом можно бросить курить? Я очень хочу бросить курить, но сама физически никак не могу это сделать. Головой понимаю, очень хочу это сделать. Может, что подскажите мне?
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