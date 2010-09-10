Сообщение zevc » Сегодня, 11:34

Скажите, а сейчас вообще как-то медикаментозным способом можно бросить курить? Я очень хочу бросить курить, но сама физически никак не могу это сделать. Головой понимаю, очень хочу это сделать. Может, что подскажите мне?