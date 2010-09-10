Подскажите
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Подскажите
Скажите, а сейчас вообще как-то медикаментозным способом можно бросить курить? Я очень хочу бросить курить, но сама физически никак не могу это сделать. Головой понимаю, очень хочу это сделать. Может, что подскажите мне?
Re: Подскажите
Вы можете по поводу табачной зависимости узнать подробнее тут https://detox-med.ru/ . Это наркологический центр, который помогает людям бороться со своей зависимостью. Табакокурением они тоже занимаются. Правда по поводу терапии я ничего сказать не могу вам. Такого опыта не было у меня. Я обращалась в этот центр совершенно по другому вопросу. Но насколько мне известно, врачи этой клиники проводят индивидуальное лечение. Подбирают под конкретного человека, чтобы был действенный результат. Если вы хотите действительно бросить курить, то вам сначала следует обратиться за консультацией к специалистам клиники. А потом уже решите сами, стоит или нет проводить терапию.
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