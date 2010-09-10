Подскажите
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Подскажите
Хочу открыть свой медицинский кабинет. Подскажите, какие документы необходимо предоставить для получения лицензии на оказание медицинских услуг? Чтобы я точно смогла получить лицензию или может есть компании, которые помогают в этом деле?
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