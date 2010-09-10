Подскажите
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Подскажите
Хочу открыть свой медицинский кабинет. Подскажите, какие документы необходимо предоставить для получения лицензии на оказание медицинских услуг? Чтобы я точно смогла получить лицензию или может есть компании, которые помогают в этом деле?
Re: Подскажите
Да, есть специальные компании, которые помогают получать лицензии. Многие к ним обращаются, потому что это гораздо выгоднее и удобнее. Вероятность того, что вам откажут в получении лицензии на ведение деятельности минимум. А вот кто подает сам на лицензию очень часто получают отказ, что совсем не по планам человека. Если вы хотите знать про документы какие необходимо для получения лицензии на оказание медицинских услуг, то на сайте подробно можно узнать об этом. Я вам даже настоятельно рекомендую посмотреть список документов, если вы собираетесь связывать свою деятельность с медициной.
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