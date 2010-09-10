Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1987
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:31

Хочу открыть свой медицинский кабинет. Подскажите, какие документы необходимо предоставить для получения лицензии на оказание медицинских услуг? Чтобы я точно смогла получить лицензию или может есть компании, которые помогают в этом деле?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1983
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:40

Да, есть специальные компании, которые помогают получать лицензии. Многие к ним обращаются, потому что это гораздо выгоднее и удобнее. Вероятность того, что вам откажут в получении лицензии на ведение деятельности минимум. А вот кто подает сам на лицензию очень часто получают отказ, что совсем не по планам человека. Если вы хотите знать про документы какие необходимо для получения лицензии на оказание медицинских услуг, то на сайте подробно можно узнать об этом. Я вам даже настоятельно рекомендую посмотреть список документов, если вы собираетесь связывать свою деятельность с медициной.
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