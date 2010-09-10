Подскажите
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Подскажите
Девчонки, давно мечтаю поставить дубовые межкомнатные двери. Как думаете, сейчас такие двери актуальные или лучше рассмотреть какие-нибудь другие? Потому что я не очень разбираюсь в дверях, поэтому спрашиваю совета у вас.
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