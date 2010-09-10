Сообщение zevc » Сегодня, 13:18

Девчонки, давно мечтаю поставить дубовые межкомнатные двери. Как думаете, сейчас такие двери актуальные или лучше рассмотреть какие-нибудь другие? Потому что я не очень разбираюсь в дверях, поэтому спрашиваю совета у вас.