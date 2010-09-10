Подскажите
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Подскажите
Девчонки, давно мечтаю поставить дубовые межкомнатные двери. Как думаете, сейчас такие двери актуальные или лучше рассмотреть какие-нибудь другие? Потому что я не очень разбираюсь в дверях, поэтому спрашиваю совета у вас.
Re: Подскажите
Мне кажется, что межкомнатные двери из массива дуба всегда будут актуальны. Сейчас, через пять лет или двадцать лет все равно спрос на них будет. Мне тоже нравится текстура дуба в дверях, только вот они очень дорогие. Гораздо дороже, чем из других породы деревьев. Хотя слышала, что такие двери служат очень долго. Если вы хотите купить, то я рекомендую вот эту компанию межкомнатных дверей https://двери-ока.рф/catalog/massiv_duba/ . У них тут просто огромный ассортимент дверей. Я тут брала двери из ольхи, тоже симпатичные они. Уверена, что и из массива дуба вы себе приглядите дверь. Тем более покупать у них выгодно, есть доставка и можно заказать установку.
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