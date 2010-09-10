Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1987
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:57

Привет дорогуши. Слышала, что геотекстиль используют для дренажа, но что это такое и насколько это полезно для сада? Нужен ли он в обычном огороде?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1983
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:46

В саду укрывной геотекстиль помогает с дренажем, предотвращает застой воды и разрастание сорняков. На странице https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... /ukryvnoy/ подробно описаны все его преимущества. Этот материал позволяет воде проходить сквозь себя, не нарушая структуру почвы, а это значит, что огород будет выглядеть опрятнее и меньше подвержен сорнякам.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя