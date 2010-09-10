Подскажите
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Подскажите
Привет дорогуши. Слышала, что геотекстиль используют для дренажа, но что это такое и насколько это полезно для сада? Нужен ли он в обычном огороде?
Re: Подскажите
В саду укрывной геотекстиль помогает с дренажем, предотвращает застой воды и разрастание сорняков. На странице https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... /ukryvnoy/ подробно описаны все его преимущества. Этот материал позволяет воде проходить сквозь себя, не нарушая структуру почвы, а это значит, что огород будет выглядеть опрятнее и меньше подвержен сорнякам.
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