Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1987
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 14:18

Набираем добровольцев на раскопки, в общей сложности будет неделю идти все мероприятие. Где можно на такой срок арендовать полевую кухню, чтобы всех питанием обеспечить. Желательно с поваром, потому что опыта обращения с полевой кухней не имеется.
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