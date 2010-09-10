Кейтеринг
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Кейтеринг
Набираем добровольцев на раскопки, в общей сложности будет неделю идти все мероприятие. Где можно на такой срок арендовать полевую кухню, чтобы всех питанием обеспечить. Желательно с поваром, потому что опыта обращения с полевой кухней не имеется.
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