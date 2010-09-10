Сообщение zevc » Сегодня, 14:18

Набираем добровольцев на раскопки, в общей сложности будет неделю идти все мероприятие. Где можно на такой срок арендовать полевую кухню, чтобы всех питанием обеспечить. Желательно с поваром, потому что опыта обращения с полевой кухней не имеется.