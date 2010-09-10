Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1987
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 14:18

Набираем добровольцев на раскопки, в общей сложности будет неделю идти все мероприятие. Где можно на такой срок арендовать полевую кухню, чтобы всех питанием обеспечить. Желательно с поваром, потому что опыта обращения с полевой кухней не имеется.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1983
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 20:18

У этой https://osnaz.ru/poleznaya-informaciya/ ... slozhnosti компании есть отдельное предложение по организации выездного питания, посмотрите. По своему опыту могу сказать, что отдельно полевую кухню в аренду вам никто и не даст, не так просто без опыта в полевых условиях приготовить полноценный обед. По стоимости там что-то совсем недорого, меню обсуждается. Советую обратить внимание на русскую кухню.
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