Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Набираем добровольцев на раскопки, в общей сложности будет неделю идти все мероприятие. Где можно на такой срок арендовать полевую кухню, чтобы всех питанием обеспечить. Желательно с поваром, потому что опыта обращения с полевой кухней не имеется.
Re: Кейтеринг
У этой https://osnaz.ru/poleznaya-informaciya/ ... slozhnosti компании есть отдельное предложение по организации выездного питания, посмотрите. По своему опыту могу сказать, что отдельно полевую кухню в аренду вам никто и не даст, не так просто без опыта в полевых условиях приготовить полноценный обед. По стоимости там что-то совсем недорого, меню обсуждается. Советую обратить внимание на русскую кухню.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя