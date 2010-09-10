Сообщение klonik » Сегодня, 10:12

Девушки, кто-нибудь знает, как выбрать хорошее онлайн-казино для новичка? Хочу попробовать, но не знаю, на что обращать внимание при выборе. Может, есть какие-то критерии или проверенные сайты?