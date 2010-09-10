Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1985
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:20

Приветствую! Я ищу что-то необычное для консервации, чтобы заготовить на зиму, но без привычных огурцов и помидоров. Есть ли у вас интересные идеи?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:27

Рекомендую попробовать грибную аджику по рецепту на https://кухня.рф/recipes/adzhika-gribnaia . Это просто чудо для любителей остренького и грибного! Аджика получается невероятно ароматной, и будет отличным дополнением к любым блюдам. Приготовление не займет много времени, но результат точно удивит. Сохраняет свои вкусовые качества всю зиму!
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