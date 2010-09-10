Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Приветствую! Я ищу что-то необычное для консервации, чтобы заготовить на зиму, но без привычных огурцов и помидоров. Есть ли у вас интересные идеи?
Re: Подскажите
Рекомендую попробовать грибную аджику по рецепту на https://кухня.рф/recipes/adzhika-gribnaia . Это просто чудо для любителей остренького и грибного! Аджика получается невероятно ароматной, и будет отличным дополнением к любым блюдам. Приготовление не займет много времени, но результат точно удивит. Сохраняет свои вкусовые качества всю зиму!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей