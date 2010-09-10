Как сэкономить в Летуаль?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как сэкономить в Летуаль?

Сообщение Buneyaz » 10 минут назад

Как можно экономить на покупках в Летуаль? Бонусная программа у них так себе. Нужно много лет регулярно делать покупки, чтобы была норм скидка. Применяет ли кто-нибудь из вас промокоды по типу https://t.me/s/Promocode_Letual ? Этот метод в 2024 работает? Или может вы знаете еще какие-то более эффективные?
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