Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1991
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:50

Пробежались с мужем по магазинам с межкомнатными дверьми, что-то я удивлена – все, что более-менее имеет отношение к натуральному дереву стоит каких-то нереальных денег. Из доступных мне по цене только картонные двери стоят, от которых смысла нет. Это как?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя