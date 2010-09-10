Сообщение zevc » Сегодня, 10:50

Пробежались с мужем по магазинам с межкомнатными дверьми, что-то я удивлена – все, что более-менее имеет отношение к натуральному дереву стоит каких-то нереальных денег. Из доступных мне по цене только картонные двери стоят, от которых смысла нет. Это как?