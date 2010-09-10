Подскажите
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Подскажите
Пробежались с мужем по магазинам с межкомнатными дверьми, что-то я удивлена – все, что более-менее имеет отношение к натуральному дереву стоит каких-то нереальных денег. Из доступных мне по цене только картонные двери стоят, от которых смысла нет. Это как?
Re: Подскажите
Все дорожает, неудивительно, что цены на двери поднялись. Особенно в ТЦ, где им приходится таким способом отбивать аренду, она там дорогая. Хорошие, натуральные двери нужно смотреть у производителя https://dveri-belorusskie.ru/ , дешевле вы нигде не найдете. Белорусские производители, между прочим, держат адекватные цены. Смотрите среди их продукции, там и массив есть натуральный.
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