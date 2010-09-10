Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1992
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:05

Соседки, подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о современных моделях входных дверей? Хочу выбрать надежный вариант для дачи, но не знаю, какие сейчас есть новинки.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1988
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 47 минут назад

Привет! На сайте https://onlinedoor.ru/ есть отличный раздел, посвященный выбору входных дверей, включая новейшие модели и технологии. Мне это помогло выбрать идеальный вариант для дачи — нашла там советы по безопасности и теплоизоляции. Загляни, точно не пожалеешь!
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