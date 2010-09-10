Подскажите
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Подскажите
Соседки, подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о современных моделях входных дверей? Хочу выбрать надежный вариант для дачи, но не знаю, какие сейчас есть новинки.
Re: Подскажите
Привет! На сайте https://onlinedoor.ru/ есть отличный раздел, посвященный выбору входных дверей, включая новейшие модели и технологии. Мне это помогло выбрать идеальный вариант для дачи — нашла там советы по безопасности и теплоизоляции. Загляни, точно не пожалеешь!
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