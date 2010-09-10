Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

У кого свое дело, поделитесь, пожалуйста, как дела с брендом у вас обстоят – есть он, как создавали, не было ли желания потом все поменять и так далее. Интересуюсь для себя, весь процесс еще впереди, пока непонятно даже с чего начинать.