Услуги брендинга

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1992
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Услуги брендинга

Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

У кого свое дело, поделитесь, пожалуйста, как дела с брендом у вас обстоят – есть он, как создавали, не было ли желания потом все поменять и так далее. Интересуюсь для себя, весь процесс еще впереди, пока непонятно даже с чего начинать.
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