Услуги брендинга

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1992
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Услуги брендинга

Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

У кого свое дело, поделитесь, пожалуйста, как дела с брендом у вас обстоят – есть он, как создавали, не было ли желания потом все поменять и так далее. Интересуюсь для себя, весь процесс еще впереди, пока непонятно даже с чего начинать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1988
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Услуги брендинга

Сообщение klonik » Сегодня, 15:46

Как по мне, то создание бренда нужно сразу доверять профессионалам https://dsone.ru/ , в свое время мы именно так и поступили. Тогда сразу получится то, что надо. Тут скажу, что перед тем, как обратились в брендинговое агентство, мы пару недель самостоятельно с коллегами перебирали варианты. И даже близко не подошли к тому результату, который по итогу получили.
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