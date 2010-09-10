Услуги брендинга
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Услуги брендинга
У кого свое дело, поделитесь, пожалуйста, как дела с брендом у вас обстоят – есть он, как создавали, не было ли желания потом все поменять и так далее. Интересуюсь для себя, весь процесс еще впереди, пока непонятно даже с чего начинать.
Re: Услуги брендинга
Как по мне, то создание бренда нужно сразу доверять профессионалам https://dsone.ru/ , в свое время мы именно так и поступили. Тогда сразу получится то, что надо. Тут скажу, что перед тем, как обратились в брендинговое агентство, мы пару недель самостоятельно с коллегами перебирали варианты. И даже близко не подошли к тому результату, который по итогу получили.
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