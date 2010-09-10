Сообщение klonik » 48 минут назад

Соседки, кто-нибудь занимается активным фитнесом? Я недавно начала ходить в зал, но после тренировок чувствую себя совершенно разбитой. Может, я что-то делаю не так? Как правильно восстанавливаться, чтобы не терять мотивацию?