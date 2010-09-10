Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 48 минут назад

Соседки, кто-нибудь занимается активным фитнесом? Я недавно начала ходить в зал, но после тренировок чувствую себя совершенно разбитой. Может, я что-то делаю не так? Как правильно восстанавливаться, чтобы не терять мотивацию?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1993
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 39 минут назад

Привет! Я занимаюсь фитнесом уже несколько лет и могу сказать, что правильное восстановление - это ключ к успеху. Вот ссылочка на эту тематику https://inet-health.ru/vosstanovlenie-p ... e-momenty/ . Там описаны основные принципы восстановления после тренировок. Лично мне очень помогает правильное питание и достаточный сон. Не забывай также о растяжке и массаже. Со временем организм привыкнет к нагрузкам, и ты будешь чувствовать себя гораздо лучше.
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