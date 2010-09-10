Подскажите
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Подскажите
Соседки, кто-нибудь занимается активным фитнесом? Я недавно начала ходить в зал, но после тренировок чувствую себя совершенно разбитой. Может, я что-то делаю не так? Как правильно восстанавливаться, чтобы не терять мотивацию?
Re: Подскажите
Привет! Я занимаюсь фитнесом уже несколько лет и могу сказать, что правильное восстановление - это ключ к успеху. Вот ссылочка на эту тематику https://inet-health.ru/vosstanovlenie-p ... e-momenty/ . Там описаны основные принципы восстановления после тренировок. Лично мне очень помогает правильное питание и достаточный сон. Не забывай также о растяжке и массаже. Со временем организм привыкнет к нагрузкам, и ты будешь чувствовать себя гораздо лучше.
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