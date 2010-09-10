Сообщение zevc » Сегодня, 11:17

Добрый день! Сейчас многие предприниматели в своем бизнесе применяют искусственный интеллект. Я знаю, что есть специальные программы, которые реализуют специальные компании. И я не прочь приобрести такую программу ИИ, подскажите где могу купить такую программу?