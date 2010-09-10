Внедрение искусственного интеллекта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1994
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Внедрение искусственного интеллекта

Сообщение zevc » Сегодня, 11:17

Добрый день! Сейчас многие предприниматели в своем бизнесе применяют искусственный интеллект. Я знаю, что есть специальные программы, которые реализуют специальные компании. И я не прочь приобрести такую программу ИИ, подскажите где могу купить такую программу?
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