Внедрение искусственного интеллекта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1994
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Внедрение искусственного интеллекта

Сообщение zevc » Сегодня, 11:17

Добрый день! Сейчас многие предприниматели в своем бизнесе применяют искусственный интеллект. Я знаю, что есть специальные программы, которые реализуют специальные компании. И я не прочь приобрести такую программу ИИ, подскажите где могу купить такую программу?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Внедрение искусственного интеллекта

Сообщение klonik » 38 минут назад

Здравствуйте, купить программу ии можно у компании «Нейро». Услуги, которая предлагает эта компания незаменимы во многих сферах. Например, в маркетинге, в продажах без программы этой компании не просто. Кроме этого, если вас бизнес тоже связан с клиентской сферой, то ИИ тоже можно использовать. Потому что получите только преимущества. В первую очередь вы получите коммуникацию в нужных каналах: звонки, мессенджеры, еmail. Также благодаря этой программе вы увидите приток клиентов, рост продаж и соответственно прибыль в компании.
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