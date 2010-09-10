Внедрение искусственного интеллекта
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Внедрение искусственного интеллекта
Добрый день! Сейчас многие предприниматели в своем бизнесе применяют искусственный интеллект. Я знаю, что есть специальные программы, которые реализуют специальные компании. И я не прочь приобрести такую программу ИИ, подскажите где могу купить такую программу?
Re: Внедрение искусственного интеллекта
Здравствуйте, купить программу ии можно у компании «Нейро». Услуги, которая предлагает эта компания незаменимы во многих сферах. Например, в маркетинге, в продажах без программы этой компании не просто. Кроме этого, если вас бизнес тоже связан с клиентской сферой, то ИИ тоже можно использовать. Потому что получите только преимущества. В первую очередь вы получите коммуникацию в нужных каналах: звонки, мессенджеры, еmail. Также благодаря этой программе вы увидите приток клиентов, рост продаж и соответственно прибыль в компании.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя