Новый комплекс Marine Garden Sochi 4*
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Новый комплекс Marine Garden Sochi 4*
Сегодня мы рады представить вам один из самых ярких проектов на рынке недвижимости Юга России — комплекс Марина Гарден Сочи. Это уникальное сочетание элитного жилья и отельных услуг категории 4 и 5 звезд, который расположен в живописном Хостинском районе города Сочи.
Интересный факт: строительство комплекса происходит по ФЗ-214, что гарантирует безопасность и качество жилья покупателям. К тому же, «Марина Гарден Сочи» аккредитован во многих банках России для ипотечного кредитования, что делает процесс приобретения недвижимости более доступным для многих людей.
Одним из главных преимуществ проекта является то, что управление комплексом осуществляется международным отельным оператором. Это гарантирует высокий уровень сервиса и комфорта для всех жителей и гостей «Марина Гарден Сочи».
И самое удивительное, что только сейчас, на стадии строительства, вы можете приобрести квадратный метр в этом элитном комплексе всего за 460 000 рублей. Это действительно уникальное предложение для тех, кто мечтает о расположении дома рядом с черноморским побережьем.
Комплекс Marine Garden Sochi состоит из трех объектов премиальной недвижимости:
Marine Garden Sochi Hotels & Resorts 4* — элегантный комплекс жилой и отельной недвижимости в стиле Belle Époque, который поразит вас своим шармом и изысканностью.
Marine Garden Sochi Hotel & SPA 5* — роскошный комплекс апартаментов с великолепным видом на море, выполненный в минималистичном дизайне, что подчеркнет ваш утонченный вкус.
Grand Hotel Marine Garden Sochi 5* — эксклюзивный комплекс с ограниченным количеством апартаментов для самых требовательных покупателей. Здесь вы найдете все, что нужно для роскошной жизни на самом высоком уровне.
Не упустите свой шанс стать собственником недвижимости в поистине элитном комплексе по приемлемым ценам. «Марина Гарден Сочи» — это не просто место для жизни, это образ жизни. Доверьте свои мечты нам, и мы поможем вам их осуществить.
Интересный факт: строительство комплекса происходит по ФЗ-214, что гарантирует безопасность и качество жилья покупателям. К тому же, «Марина Гарден Сочи» аккредитован во многих банках России для ипотечного кредитования, что делает процесс приобретения недвижимости более доступным для многих людей.
Одним из главных преимуществ проекта является то, что управление комплексом осуществляется международным отельным оператором. Это гарантирует высокий уровень сервиса и комфорта для всех жителей и гостей «Марина Гарден Сочи».
И самое удивительное, что только сейчас, на стадии строительства, вы можете приобрести квадратный метр в этом элитном комплексе всего за 460 000 рублей. Это действительно уникальное предложение для тех, кто мечтает о расположении дома рядом с черноморским побережьем.
Комплекс Marine Garden Sochi состоит из трех объектов премиальной недвижимости:
Marine Garden Sochi Hotels & Resorts 4* — элегантный комплекс жилой и отельной недвижимости в стиле Belle Époque, который поразит вас своим шармом и изысканностью.
Marine Garden Sochi Hotel & SPA 5* — роскошный комплекс апартаментов с великолепным видом на море, выполненный в минималистичном дизайне, что подчеркнет ваш утонченный вкус.
Grand Hotel Marine Garden Sochi 5* — эксклюзивный комплекс с ограниченным количеством апартаментов для самых требовательных покупателей. Здесь вы найдете все, что нужно для роскошной жизни на самом высоком уровне.
Не упустите свой шанс стать собственником недвижимости в поистине элитном комплексе по приемлемым ценам. «Марина Гарден Сочи» — это не просто место для жизни, это образ жизни. Доверьте свои мечты нам, и мы поможем вам их осуществить.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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