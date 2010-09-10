Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1993
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 16 минут назад

Девочки, кто-нибудь устанавливал газовый водонагреватель? Хочу обеспечить постоянное горячее водоснабжение на даче, но не знаю, с чего начать. Нужны советы по выбору модели и особенностям монтажа. Может, кто-то уже проходил через это?
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