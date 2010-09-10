Сообщение klonik » Сегодня, 12:44

Девочки, кто-нибудь устанавливал газовый водонагреватель? Хочу обеспечить постоянное горячее водоснабжение на даче, но не знаю, с чего начать. Нужны советы по выбору модели и особенностям монтажа. Может, кто-то уже проходил через это?