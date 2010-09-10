Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1995
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:44

Девочки, кто-нибудь устанавливал газовый водонагреватель? Хочу обеспечить постоянное горячее водоснабжение на даче, но не знаю, с чего начать. Нужны советы по выбору модели и особенностям монтажа. Может, кто-то уже проходил через это?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1995
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 10 минут назад

Привет! Я устанавливала газовый водонагреватель на даче в прошлом году. Могу посоветовать отличный ресурс - gasbase.ru. Там есть подробная информация о разных типах водонагревателей, их преимуществах и недостатках. Я выбрала проточный водонагреватель, так как он компактный и экономичный. На сайте также есть рекомендации по монтажу и обслуживанию оборудования.
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