Кредит

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1995
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кредит

Сообщение klonik » Сегодня, 12:52

Всем привет! Планирую открыть небольшую пекарню, но не хватает стартового капитала. Думаю взять кредит, но боюсь, что банки откажут из-за отсутствия опыта в бизнесе. Есть ли какие-то варианты для начинающих предпринимателей?
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