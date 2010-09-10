Кредит
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Кредит
Всем привет! Планирую открыть небольшую пекарню, но не хватает стартового капитала. Думаю взять кредит, но боюсь, что банки откажут из-за отсутствия опыта в бизнесе. Есть ли какие-то варианты для начинающих предпринимателей?
Re: Кредит
Здравствуй! Не переживай, есть отличные варианты и для начинающих предпринимателей. Я сама недавно открыла свой первый бизнес и столкнулась с похожей проблемой. Могу порекомендовать https://online.kmf.kz/app/pre-partner/? ... &partnerId . Они специализируются на кредитах для малого бизнеса и стартапов. У них есть программы даже для тех, кто только начинает свое дело. Мне понравился индивидуальный подход и гибкие условия
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