Кредит

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2014
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кредит

Сообщение klonik » 02 ноя 2024, 12:52

Всем привет! Планирую открыть небольшую пекарню, но не хватает стартового капитала. Думаю взять кредит, но боюсь, что банки откажут из-за отсутствия опыта в бизнесе. Есть ли какие-то варианты для начинающих предпринимателей?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2017
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кредит

Сообщение zevc » 02 ноя 2024, 15:10

Здравствуй! Не переживай, есть отличные варианты и для начинающих предпринимателей. Я сама недавно открыла свой первый бизнес и столкнулась с похожей проблемой. Могу порекомендовать https://online.kmf.kz/app/pre-partner/? ... &partnerId . Они специализируются на кредитах для малого бизнеса и стартапов. У них есть программы даже для тех, кто только начинает свое дело. Мне понравился индивидуальный подход и гибкие условия
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Откуда: Киев
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Re: Кредит

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 21:07

klonik писал(а):Всем привет! Планирую открыть небольшую пекарню, но не хватает стартового капитала. Думаю взять кредит, но боюсь, что банки откажут из-за отсутствия опыта в бизнесе. Есть ли какие-то варианты для начинающих предпринимателей?

А вы в каком городе проживаете?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Кредит

Сообщение Алексеич » 58 минут назад

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