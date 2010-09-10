Кредит
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Кредит
Всем привет! Планирую открыть небольшую пекарню, но не хватает стартового капитала. Думаю взять кредит, но боюсь, что банки откажут из-за отсутствия опыта в бизнесе. Есть ли какие-то варианты для начинающих предпринимателей?
Re: Кредит
Здравствуй! Не переживай, есть отличные варианты и для начинающих предпринимателей. Я сама недавно открыла свой первый бизнес и столкнулась с похожей проблемой. Могу порекомендовать https://online.kmf.kz/app/pre-partner/? ... &partnerId . Они специализируются на кредитах для малого бизнеса и стартапов. У них есть программы даже для тех, кто только начинает свое дело. Мне понравился индивидуальный подход и гибкие условия
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
- Откуда: Киев
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Re: Кредит
klonik писал(а):Всем привет! Планирую открыть небольшую пекарню, но не хватает стартового капитала. Думаю взять кредит, но боюсь, что банки откажут из-за отсутствия опыта в бизнесе. Есть ли какие-то варианты для начинающих предпринимателей?
А вы в каком городе проживаете?
Re: Кредит
Неважно в каком городе вы находитесь в Казахстане, на открытие своего бизнеса кредит под залог недвижимости https://vsebanki.kz/ru/credits/zalogovyi-kredit/kredit-pod-zalog-nedvizimosti на сайте Все банки можете быстро подобрать. Сайт позволяет легко сравнить условия разных кредиторов, выбрать подходящий вариант и подать заявку без необходимости посещать банк. Это удобный способ получить финансирование для старта или развития вашего бизнеса.
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