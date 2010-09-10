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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2014 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Кредит Цитата Сообщение klonik » 02 ноя 2024, 12:52 Всем привет! Планирую открыть небольшую пекарню, но не хватает стартового капитала. Думаю взять кредит, но боюсь, что банки откажут из-за отсутствия опыта в бизнесе. Есть ли какие-то варианты для начинающих предпринимателей? Вернуться к началу

Зинаидушка Гость RZN.info Сообщения: 94 Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12 Откуда: Киев Re: Кредит Цитата Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 21:07 klonik писал(а): Всем привет! Планирую открыть небольшую пекарню, но не хватает стартового капитала. Думаю взять кредит, но боюсь, что банки откажут из-за отсутствия опыта в бизнесе. Есть ли какие-то варианты для начинающих предпринимателей?

А вы в каком городе проживаете? А вы в каком городе проживаете? Вернуться к началу

Алексеич Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26 Re: Кредит Цитата Сообщение Алексеич » 58 минут назад Неважно в каком городе вы находитесь в Казахстане, на открытие своего бизнеса кредит под залог недвижимости https://vsebanki.kz/ru/credits/zalogovyi-kredit/kredit-pod-zalog-nedvizimosti на сайте Все банки можете быстро подобрать. Сайт позволяет легко сравнить условия разных кредиторов, выбрать подходящий вариант и подать заявку без необходимости посещать банк. Это удобный способ получить финансирование для старта или развития вашего бизнеса. Вернуться к началу

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