Сруб
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Сруб
Добрый день! Может быть кто-нибудь в курсе, по чем сейчас срубы домов? Задумалась я, что очень хочу иметь где-нибудь на природе деревянный домик. Поездила, посмотрела уже готовые варианты, но как-то не очень они мне понравились. Вот и задумалась по поводу сруба.
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