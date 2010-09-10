Сруб

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1995
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сруб

Сообщение klonik » Сегодня, 13:06

Добрый день! Может быть кто-нибудь в курсе, по чем сейчас срубы домов? Задумалась я, что очень хочу иметь где-нибудь на природе деревянный домик. Поездила, посмотрела уже готовые варианты, но как-то не очень они мне понравились. Вот и задумалась по поводу сруба.
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