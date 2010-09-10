Сруб
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Сруб
Добрый день! Может быть кто-нибудь в курсе, по чем сейчас срубы домов? Задумалась я, что очень хочу иметь где-нибудь на природе деревянный домик. Поездила, посмотрела уже готовые варианты, но как-то не очень они мне понравились. Вот и задумалась по поводу сруба.
Re: Сруб
Здравствуйте, я тоже очень хочу иметь где-нибудь домик ближе к лесу. Подумываю тоже о приобретение, и чтобы еще настоящая русская баня. Тоже сейчас ищу сруб дома и бани. Хочу, чтобы было все в одном стиле. Понравились по фотографиям вот тут срубы домов и бань https://pskov-bani.ru/kupit-srub-doma.html . В жизни бы посмотреть нужно на эти срубы, надо съездить и посмотреть. По стоимости тоже очень даже приемлемые цены, но все зависит от самого проекта и дома. Отзывы очень хороший кстати, у этой компании. Посмотрите вы тоже, может вам понравятся их срубу и захотите приобрести.
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