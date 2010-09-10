Покупка недвижимости

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1995
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка недвижимости

Сообщение klonik » Сегодня, 13:44

Всем привет! Мечтаю переехать в Крым, но не знаю, с чего начать поиск жилья. Хочется купить квартиру в новостройке, чтобы всё было современно и комфортно. Может, кто-нибудь уже покупал недвижимость в Крыму? Поделитесь опытом, пожалуйста!
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