Покупка недвижимости
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Покупка недвижимости
Всем привет! Мечтаю переехать в Крым, но не знаю, с чего начать поиск жилья. Хочется купить квартиру в новостройке, чтобы всё было современно и комфортно. Может, кто-нибудь уже покупал недвижимость в Крыму? Поделитесь опытом, пожалуйста!
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