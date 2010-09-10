Покупка недвижимости
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Покупка недвижимости
Всем привет! Мечтаю переехать в Крым, но не знаю, с чего начать поиск жилья. Хочется купить квартиру в новостройке, чтобы всё было современно и комфортно. Может, кто-нибудь уже покупал недвижимость в Крыму? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Re: Покупка недвижимости
Здравствуйте! Я недавно приобрела квартиру в Крыму и могу поделиться своим опытом. Начала я с изучения рынка на сайте https://vik.company/novostrojki/ . Там собрана актуальная информация о новостройках в Крыму, можно сравнить цены, посмотреть планировки и инфраструктуру. Очень удобно, что есть фильтры по районам, стоимости и другим параметрам. Я выбрала несколько вариантов, а потом обратилась к их специалистам за консультацией. В итоге нашла идеальный вариант!
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