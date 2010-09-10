Сообщение klonik » Сегодня, 13:44

Всем привет! Мечтаю переехать в Крым, но не знаю, с чего начать поиск жилья. Хочется купить квартиру в новостройке, чтобы всё было современно и комфортно. Может, кто-нибудь уже покупал недвижимость в Крыму? Поделитесь опытом, пожалуйста!