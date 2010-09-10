Школа вокала

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2000
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Школа вокала

Сообщение zevc » 19 минут назад

Девочки, кто-нибудь пробовал заниматься вокалом самостоятельно? Хочу понять, стоит ли мне записаться на курсы или лучше сначала попробовать учиться дома. Есть ли у кого-то опыт в этом направлении?
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