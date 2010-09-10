Школа вокала
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Школа вокала
Девочки, кто-нибудь пробовал заниматься вокалом самостоятельно? Хочу понять, стоит ли мне записаться на курсы или лучше сначала попробовать учиться дома. Есть ли у кого-то опыт в этом направлении?
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