Сообщение zevc » 19 минут назад

Девочки, кто-нибудь пробовал заниматься вокалом самостоятельно? Хочу понять, стоит ли мне записаться на курсы или лучше сначала попробовать учиться дома. Есть ли у кого-то опыт в этом направлении?