Школа вокала
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Школа вокала
Девочки, кто-нибудь пробовал заниматься вокалом самостоятельно? Хочу понять, стоит ли мне записаться на курсы или лучше сначала попробовать учиться дома. Есть ли у кого-то опыт в этом направлении?
Re: Школа вокала
Привет! Я начинала с самостоятельных занятий, но потом поняла, что лучше всего учиться с профессионалом. Как раз неподалёку нашлась школа вокала, и записаться туда было отличным решением. Преподаватели помогают не только с техникой, но и с пониманием музыки. Я очень довольна своим выбором и рекомендую попробовать!
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