Школа вокала

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Школа вокала

Сообщение zevc » Сегодня, 20:06

Девочки, кто-нибудь пробовал заниматься вокалом самостоятельно? Хочу понять, стоит ли мне записаться на курсы или лучше сначала попробовать учиться дома. Есть ли у кого-то опыт в этом направлении?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1997
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Школа вокала

Сообщение klonik » 26 минут назад

Привет! Я начинала с самостоятельных занятий, но потом поняла, что лучше всего учиться с профессионалом. Как раз неподалёку нашлась школа вокала, и записаться туда было отличным решением. Преподаватели помогают не только с техникой, но и с пониманием музыки. Я очень довольна своим выбором и рекомендую попробовать!
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