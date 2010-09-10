Курсы косметологов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Курсы косметологов

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Девочки, кто знает, как выбрать подходящие курсы косметолога? Я хочу стать профессионалом в этой сфере, но не знаю, с чего начать. Может, кто-то уже учился и может поделиться впечатлениями?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1997
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Курсы косметологов

Сообщение klonik » 35 минут назад

Привет! Русский Дом Косметологии это отличное место для старта. У них есть курсы как для тех, кто имеет медицинское образование, так и для тех, кто хочет учиться с нуля. Рекомендую ознакомиться с информацией на сайте там есть все детали о курсах и программе обучения.
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