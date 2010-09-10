Система пожаротушения
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Система пожаротушения
Девочки, кто-нибудь сталкивался с установкой систем пожаротушения в музеях? Нам нужно оборудовать небольшую галерею, но я совершенно не разбираюсь в этом вопросе. Интересует, какие системы лучше использовать, чтобы не повредить экспонаты, и сколько времени займет установка?
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