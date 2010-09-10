Система пожаротушения
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Система пожаротушения
Девочки, кто-нибудь сталкивался с установкой систем пожаротушения в музеях? Нам нужно оборудовать небольшую галерею, но я совершенно не разбираюсь в этом вопросе. Интересует, какие системы лучше использовать, чтобы не повредить экспонаты, и сколько времени займет установка?
Re: Система пожаротушения
Привет! Мы занимались установкой таких систем для нашей галереи современного искусства. Советую обратиться сюда gasbase.ru. Они специализируются на установке автоматических систем газового пожаротушения, которые идеально подходят для музеев, так как не повреждают экспонаты. У них есть большой опыт работы с культурными учреждениями. На сайте можно найти всю необходимую информацию о сроках установки и особенностях систем для музеев.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя