Система пожаротушения

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Система пожаротушения

Сообщение klonik » Вчера, 14:56

Девочки, кто-нибудь сталкивался с установкой систем пожаротушения в музеях? Нам нужно оборудовать небольшую галерею, но я совершенно не разбираюсь в этом вопросе. Интересует, какие системы лучше использовать, чтобы не повредить экспонаты, и сколько времени займет установка?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2003
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Система пожаротушения

Сообщение zevc » 45 минут назад

Привет! Мы занимались установкой таких систем для нашей галереи современного искусства. Советую обратиться сюда gasbase.ru. Они специализируются на установке автоматических систем газового пожаротушения, которые идеально подходят для музеев, так как не повреждают экспонаты. У них есть большой опыт работы с культурными учреждениями. На сайте можно найти всю необходимую информацию о сроках установки и особенностях систем для музеев.
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