Чистка колодца

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1999
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Чистка колодца

Сообщение klonik » Сегодня, 13:19

Девочки, привет! Мы купили небольшой домик в одной из деревень в Подмосковье. Тут водопровода нет, все пользуются колодцем. Я посмотрела, а он в таком плохом состоянии находится. Думаю, лучше наверно его почистить нужна. Подскажите, есть ли чистка колодцев в Московской области?
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