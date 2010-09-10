Чистка колодца
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Чистка колодца
Девочки, привет! Мы купили небольшой домик в одной из деревень в Подмосковье. Тут водопровода нет, все пользуются колодцем. Я посмотрела, а он в таком плохом состоянии находится. Думаю, лучше наверно его почистить нужна. Подскажите, есть ли чистка колодцев в Московской области?
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