Чистка колодца
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Чистка колодца
Девочки, привет! Мы купили небольшой домик в одной из деревень в Подмосковье. Тут водопровода нет, все пользуются колодцем. Я посмотрела, а он в таком плохом состоянии находится. Думаю, лучше наверно его почистить нужна. Подскажите, есть ли чистка колодцев в Московской области?
Re: Чистка колодца
Привет, а в какой деревне вы купили дом? Просто в нашей деревне тоже нет водопровода, и мы берем воду из колодца, когда приезжаем. Может быть вы наши соседи. Чистка колодца Московская область есть, и мы периодически даже заказываем. Потому что хочется, чтобы все-таки колодец и вода были чистые, без запаха. Кроме этого, в компанию, которую мы обращались за чисткой даже домик построили нам для колодца. Компания «Колодец Россия» качественно делают свою работу и не так дорого берут. Работа, конечно физически сложная, но работу проводят качественно. Я считаю, что чистка колодца необходимое мероприятие для поддержания чистоты в колодце.
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