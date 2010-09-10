Доставка еды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 16:04

Скажите, куда обращаетесь, если нужно организовать мероприятие «под ключ»? Помогите найти компанию, чтобы по договору можно было рассчитаться без проблем.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2005
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 20:44

Мы недавно прибегали к услугам этой https://канапешкин.рф/katalog/kanape-poshtuchno.html компании. У них отменная кухня, очень богатый выбор блюд. И программу развлекательную тоже организуют. Ведущий Гарик – просто огонь! Про него отдельно можно долго писать)) Обратитесь к ним, все детали обсудите. Уверена, что останетесь довольны!
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