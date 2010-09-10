Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:32

Здравствуйте, где можно заказать разработку товарного знака? Очень нужен он мне, может, знаете кто этим занимается? Потому что нужен знак, который будет отличать товар моей компании от товаров конкурентов.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2005
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:49

Добрый день, разработкой товарного знака занимаются здесь. Пару лет назад мне тоже понадобился товарный знак и мне именно это бюро посоветовали. Потому что у меня многие знакомые обращались в эту компанию. Они помогли мне за короткий срок, а также и недорого создать товарный знак. Если вы хотите, чтобы знак был индивидуальный и выделялся среди других я вам рекомендую обратиться именно в патентное бюро «Первоисток». Они даже работают удаленно, поэтому рекомендую связаться для начала для консультации. А если все устроит, то можно заключить договор о сотрудничестве.
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