Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, где можно заказать разработку товарного знака? Очень нужен он мне, может, знаете кто этим занимается? Потому что нужен знак, который будет отличать товар моей компании от товаров конкурентов.
Re: Подскажите
Добрый день, разработкой товарного знака занимаются здесь. Пару лет назад мне тоже понадобился товарный знак и мне именно это бюро посоветовали. Потому что у меня многие знакомые обращались в эту компанию. Они помогли мне за короткий срок, а также и недорого создать товарный знак. Если вы хотите, чтобы знак был индивидуальный и выделялся среди других я вам рекомендую обратиться именно в патентное бюро «Первоисток». Они даже работают удаленно, поэтому рекомендую связаться для начала для консультации. А если все устроит, то можно заключить договор о сотрудничестве.
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