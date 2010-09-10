Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2010
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 12:38

Здравствуйте! Подскажите, к кому можно обратиться, чтобы привезли беспробеговый автомобиль из Японии? Чтобы ни только не нарушили сроки поставки, но и не кинули на деньги. Если вы где-то заказывали автомобиль, поделитесь контактами.
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