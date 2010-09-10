Покупка авто
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Покупка авто
Здравствуйте! Подскажите, к кому можно обратиться, чтобы привезли беспробеговый автомобиль из Японии? Чтобы ни только не нарушили сроки поставки, но и не кинули на деньги. Если вы где-то заказывали автомобиль, поделитесь контактами.
Re: Покупка авто
Добрый день, вот эта компания https://autogarant24.ru/ осуществляет доставку автомобилей из Японии. А вв ассортименте всегда представлено более 50 беспробеговых автомобилей. Самое главное, что собственный сервисный центр, где вы сможете лично оценить качество выбранного вами автомобиля. Сотрудники с большим опытом, так как сама компания работает на протяжении 15 лет. Поэтому квалифицированные специалисты всегда готовы помочь сделать заказ на покупку автомобиля вашей мечты. Попробуйте обратиться в эту компанию, думаю вам не откажут и привезут ту модель, которая вам нужна. Вообще они могут даже привести автомобиль из Кореи и даже Китая, если вам это необходимо.
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