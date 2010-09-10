Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2010
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:32

У меня муж хочет приучить сына к спорту. Но он еще очень маленький. Может, подскажите, как это можно сделать. Может, в секцию какую-нибудь отдать или как с ним можно заниматься? У нас частный дом и благо для этого есть возможность.
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