Подскажите
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Подскажите
У меня муж хочет приучить сына к спорту. Но он еще очень маленький. Может, подскажите, как это можно сделать. Может, в секцию какую-нибудь отдать или как с ним можно заниматься? У нас частный дом и благо для этого есть возможность.
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