Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
У меня муж хочет приучить сына к спорту. Но он еще очень маленький. Может, подскажите, как это можно сделать. Может, в секцию какую-нибудь отдать или как с ним можно заниматься? У нас частный дом и благо для этого есть возможность.
Re: Подскажите
Есть специальный детский турник fFAMET. Вы можете его повесить и приучать ребенка подтягиваться. Интерес таким образом проявлять и выносливость проявлять. На самом деле турников сейчас очень много, есть разные. Я уверена, что вы себе сможете подобрать оптимальный. Мы вот установили турник детский с максимальной нагрузкой 200 кг и этого вполне хватает, чтобы и муж у меня занимался. А еще мне даже самой очень понравилось, что имеет 4 кольцами, на которые можно повесить боксерский мешок, канат, кольца, веревочную лестницу или трапецию. То есть можно оснастить еще дополнительным оборудованием.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя