Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2010
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:42

Здравствуйте, мы занимаемся производством различных кислот. Нам постоянно нужны сигнализаторы разлива кислот. Хотелось бы сотрудничать с компанией на постоянной основе, чтобы поставки были стабильные. Кто занимается производством такого оборудования?
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