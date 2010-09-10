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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2010 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 13:42 Здравствуйте, мы занимаемся производством различных кислот. Нам постоянно нужны сигнализаторы разлива кислот. Хотелось бы сотрудничать с компанией на постоянной основе, чтобы поставки были стабильные. Кто занимается производством такого оборудования? Вернуться к началу

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