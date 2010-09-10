Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, мы занимаемся производством различных кислот. Нам постоянно нужны сигнализаторы разлива кислот. Хотелось бы сотрудничать с компанией на постоянной основе, чтобы поставки были стабильные. Кто занимается производством такого оборудования?
Re: Подскажите
Добрый день, попробуйте посмотреть сигнализаторы кислот тут https://www.gank4.ru/ . Это сайт компании, которая занимается производством такого рода оборудования. Я в таком оборудовании не разбираюсь, поэтому чего-то большего сказать не смогу. Поэтому обратитесь к представителю компании, и они вас проконсультируют по поводу оборудования, которое вам нужно. Компания занимается вообще производством газоаналитическим оборудованием, поэтому думаю и анализаторы кислот у них должны быть. Я, когда работала на химическом предприятии многие анализаторы были именно этой компании. Поэтому можете уточнить у этой компании все вопросы по такому оборудованию.
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