Доставка груза из Китая
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Доставка груза из Китая
Можно ли как-то сэкономить на доставке грузов из Китая? У меня обычно не очень тяжелые груза, поэтому хочется, чтобы поставка была экономной. Если кто-то, как и я возите груза из Китая, то к кому вы обращаетесь?
Re: Доставка груза из Китая
Мне очень нравится логистическая компания https://guangzhou-cargo.ru/ . Они занимаются поставкой абсолютно любых грузов. Даже занимаются доставкой небольших и нетяжелых грузов от 1 кг. Мало того, что они ответственно относятся к доставке, так они еще могут оформить или даже упаковать груз. Я если честно, то вообще пользуюсь вообще эконом доставкой. Всегда доставляются товары, ни разу не терялись. Были, конечно задержки по времени. Но несмотря на это все равно весь товар был доставлен. Мне нравится эта компания, потому что предоставляет большой спектр услуг по перевозки грузов из Китая. Разными путями, а также и занимается контейнерными перевозками, которые сейчас очень популярны.
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