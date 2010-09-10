Сообщение zevc » Сегодня, 15:25

Можно ли как-то сэкономить на доставке грузов из Китая? У меня обычно не очень тяжелые груза, поэтому хочется, чтобы поставка была экономной. Если кто-то, как и я возите груза из Китая, то к кому вы обращаетесь?