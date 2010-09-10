Сообщение zevc » Сегодня, 15:34

Успели в свое время взять семейную ипотеку под очень выгодный процент, премиальными на НГ планируем закрыть ее и думаем над расширением жилья. Пока присматриваемся к предложениям от банков, смущает, что вроде как на эту программу поставили ограничение, типа теперь можно семейную ипотеку один раз взять. Кто-то что-то слышал?